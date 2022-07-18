Pehlivanlar Kartepe'de er meydanına çıkacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Güreşleri, 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. 39 başpehlivan ile birlikte Kartepe'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak.

Kırkpınar başpehlivanlığı yapan ve Kartepe Sarımeşe'de vefat eden yağlı güreşin efsane ismi Hergeleci İbrahim adına düzenlenen yağlı güreş şampiyonası, 23 Temmuz'da yapılacak. Kartepe Belediyesi tarafından 2004 yılından bu yana yapılan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşi bu yıl da büyük heyecana sahne olacak.

Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda düzenlenecek olan yağlı güreş etkinliğine Ali Gürbüz, Recep Kara, Faruk Akkoyun, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okullu, Hüseyin İyican, Nedim Gürel, Tanju Gemici, Serhat Gökmen, Fatih Atlı ile birlikte 39 başpehlivan ile birlikte 500 güreşçi er meydanına çıkacak. - KOCAELİ