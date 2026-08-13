Pelitözü Gölpark'ta Yine Ördek Yavruları - Son Dakika
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Pelitözü Gölpark'ta Yine Ördek Yavruları

Pelitözü Gölpark\'ta Yine Ördek Yavruları
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Bilecik'teki Pelitözü Gölpark'ta yeni ördek yavruları görüntülendi, ziyaretçiler ilgiyle izledi.

Bilecik kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta bu yıl yine ördek yavruları görüntülendi.

Gölete bırakılan yaklaşık 5 farklı cins ördek arasında yer alan ördeklerin ikisi, geçtiğimiz sene 4 yavrusuyla birlikte gölette yüzerken görülürken, bu yılda yine yeni yavrularınla görüntülendi.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Annesiyle gölette yüzen pekin ördeği yavruları, doğa severler ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Ördek ailesi, göleti ziyaret eden vatandaşların kamerasına da renkli görüntüler yansıttı.

Valilikten geçen yıl yaşam alanı müjdesi gelmişti

Bilecik Valiliği geçen yıl ördeklerin sağlıklı şekilde üreyebilmesi için Gölpark'ta özel bir yaşam alanı oluşturulmasının planlandığı bildirmişti. Bu yaşam alanının hala yapılmadığı görülürken, yapılması halinde doğal yaşamın korunması açısından önemli bir katkı sunacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pelitözü Gölpark'ta Yine Ördek Yavruları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pelitözü Gölpark'ta Yine Ördek Yavruları - Son Dakika
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