Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketinde toprağa verildi - Son Dakika
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Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketinde toprağa verildi

Pençe Kilit Harekat Bölgesi\'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketinde toprağa verildi

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, Nevşehir'de gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına Vali Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

02.05.2024 14:08
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Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketi Nevşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkeze bağlı Boğazköyü Merkez Cami'nde İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, il protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yücel namaz öncesinde şehit Sait Toktaş için helallik istedi. Kılınan namazın ardından Şehit Toktaş'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketinde toprağa verildi - Son Dakika


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