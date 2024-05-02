Pençe Kilit Harekat Bölgesi\'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketinde toprağa verildi

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Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketi Nevşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkeze bağlı Boğazköyü Merkez Cami'nde İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, il protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yücel namaz öncesinde şehit Sait Toktaş için helallik istedi. Kılınan namazın ardından Şehit Toktaş'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. - NEVŞEHİR