Pendik Ramazan'a hazır - Son Dakika
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Pendik Ramazan'a hazır

01.04.2022 12:16
Pendik Ramazan'a hazır

Pendik Belediyesi Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Pendik Belediyesi Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ramazan'a özel birçok program ve etkinlik hazırladı.

Pendik Belediyesi paylaşma ve kardeşliğin ruhunu yansıtan Ramazan ayını Pendiklilere dolu dolu yaşatacak. Düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine devam eden sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında da devam edecek. Her gün bin 500 porsiyon yemek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Millet Bahçesi'nde kurulacak bin metrekarelik çadırda hemşehri dernekleri iftar sofralarında buluşacak. Metro çıkışları ve devlet hastanesi acili önünde iftar vaktinde evine yetişemeyeceklere her gün bin kişilik sandviç, su, hurma ve meyve suyundan oluşan iftariyelik ikram edilecek.

23 Nisan'da çocuk iftarı

Emniyet mensupları, sağlıkçılar, taksi durakları gibi iftar vakitlerinde görevi başında bulunan vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek. Vefa Kıraathanesi üyelerine haftada üç kere iftar yemeği verilecek. Pendik genelinde bulunan 65 yaş ve üstü 8 bin vatandaş, Ramazan ayı boyunca evlerinde ziyaret edilerek kendilerine pide ve hurma ikram edilecek. Yetim ve Öksüzlere bayramlık giysi verilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik iftar programı düzenlenecek.

Ramazan'a özel kültür programları

Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel sohbet programları, konserler ve sergiler iftardan sonra Pendiklilerle buluşacak. Mustafa Cihat, Ahmet Özhan gibi birbirinden değerli birçok sanatçı Pendiklilerin gecelerine neşe katacak. Yine Nihat Hatipoğlu, Mustafa Kara ve Hayati İnanç gibi fikir adamı ve akademisyen sohbet programlarında Pendiklilere hitap edecek. - İSTANBUL

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Ramazan, Pendik, Çocuk, Hurma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pendik Ramazan'a hazır - Son Dakika


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