Pendik'te Atık Ayrıştırma Tesisi'nde 30 Bin Liralık Akıllı Telefon Bulundu - Son Dakika
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Pendik'te Atık Ayrıştırma Tesisi'nde 30 Bin Liralık Akıllı Telefon Bulundu

Pendik\'te Atık Ayrıştırma Tesisi\'nde 30 Bin Liralık Akıllı Telefon Bulundu

Pendik Belediyesi'ne ait Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nde yapılan rutin işlemler sırasında piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan sıfır bir akıllı telefon bulundu. Telefonun sahibine ulaşması için çalışma başlatıldı.

01.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:12
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Pendik'te Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nde, atıklar arasında piyasa değeri 30 bin lira olan, kutusu açılmamış sıfır bir akıllı telefon bulundu. Telefonu sahibine ulaştırılmak üzere işlem başlatıldı.

Pendik Belediyesi'nin çevre dostu projeleriyle bilinen Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nde dikkat çekici bir olay yaşandı. Tesis çalışanları, rutin bir ayrıştırma işlemi sırasında, otomatik bant üzerinde piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan bir akıllı telefon buldu. Telefonun hem fiziksel hem de teknik olarak çalışır durumda olduğu belirlendi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, kutusu açılmamış sıfır telefonun sahibine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Yaşanan bu olay ileri teknolojiye sahip tesisinin yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp, kayıp eşyaların bulunmasında da etkili bir sistem olduğunu gözler önüne serdi.

"Bilinçsizce atılan ürünlerle de karşılaşabiliyoruz"

Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nde çalışan Zeynep Bulut, "Pendik Belediyesine bağlı atık ayrıştırma tesisinde banttan gelen pet ve cam şişeler gibi malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bantta bazen insanların bilinçsizce çöpe attığı ürünlerle de karşılaşabiliyoruz. Banttan gelen kutuyu fark ettim ve açılmamış bir telefon kutusu olduğunu anladım. Alarak amirime götürdüm. Tutanaklar tutuldu, inşallah sahibine ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik'te Atık Ayrıştırma Tesisi'nde 30 Bin Liralık Akıllı Telefon Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Atık Ayrıştırma Tesisi'nde 30 Bin Liralık Akıllı Telefon Bulundu - Son Dakika
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