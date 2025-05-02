Pendik'te Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi Açılıyor - Son Dakika
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Pendik'te Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi Açılıyor

Pendik\'te Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi Açılıyor

Pendik'te, genç yaşta kaybedilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini taşıyan modern spor kompleksi, 10 Mayıs'ta açılıyor. Spor kompleksi; basketbol ve voleybol sahaları, fitness salonları gibi birçok olanak sunarak gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

02.05.2025 12:15  Güncelleme: 12:18
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Pendik'te yapımı tamamlanan modern spor kompleksi, hayatını genç yaşta kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismiyle hizmete açılıyor. Toplumu derinden sarsan acı olayın ardından, Mattia'nın hatırasını yaşatmak ve ismini geleceğe taşımak amacıyla spor kompleksine onun adı veriliyor.

Açılış töreni, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Törene Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Mattia'nın ailesi, Andrea Minguzzi ve Yasemin Minguzzi Akıncılar'da katılacak.

2.600 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi; basketbol ve voleybol sahaları, fitness salonları, çok amaçlı salon, eğitim salonları, dinlenme alanları, revir ve bir mescitten oluşuyor. Geniş kapasitesi ve çok yönlü yapısıyla gençlerin hem spor yapabileceği hem de sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği bir merkez olarak planlandı.

Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi, sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda adalet, kardeşlik ve barışın simgesi olarak Pendik'te kalıcı bir yer edinecek.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tüm ilçe halkını açılışa davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik'te Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi Açılıyor - Son Dakika

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