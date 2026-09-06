Pendik'te temizlik personeli yaşlı kadının market poşetlerini evine taşıdı

Pendik'te belediye temizlik personeli, market alışverişinden dönerken poşetlerini taşımakta zorlanan bastonlu yaşlı kadının yardımına koştu. Yaşlı kadının poşetlerini evine kadar taşıyan personelin duyarlı davranışı cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler takdir topladı.

Pendik'te görev yapan belediye temizlik personeli, yol üzerinde bastonuyla yürüyen yaşlı bir kadının elindeki market poşetlerini taşımakta güçlük çektiğini fark etti. Bunun üzerine çalışmasına ara veren personel, yaşlı kadının yanına giderek poşetlerini aldı.

Yaşlı kadına evine kadar eşlik eden temizlik personeli, alışveriş poşetlerini de taşıyarak kadının yükünü hafifletti.

Yürekleri ısıtan anlar kamerada

Belediye personelinin duyarlı davranışı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, personelin bastonuyla yürüyen yaşlı kadına eşlik ederek alışveriş poşetlerini taşıdığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, belediye personelinin davranışı vatandaşların takdirini topladı.