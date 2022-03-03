Personellerin iş sağlığı ve güvenliği ele alındı - Son Dakika

Bilecik İl Özel İdaresinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin başkanlığında işveren temsilcileri ve iş temsilcilerinden oluşan iş sağlığı ve güvenliği kurulu bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 2022 yılında Bilecik İl Özel İdaresi'nde çalışan personellerin iş sağlığı ve güvenliği için yapılacak eğitimlerin planlaması, personeller için gerekli olan sağlık taramalarının yapılması, acil durum ekiplerinin oluşturulması, ilk yardım eğitimi, risk değerlendirme analizleri konularında alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar ele alındı.

Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin üzerinde duruldu. - BİLECİK