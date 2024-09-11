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Pikniğe gittiği derenin içerisinde göktaşı bulduğunu iddia etti

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden bir vatandaş, derenin içerisinde göktaşı bulduğunu iddia etti.

Kavak'ta yaşayan Şaban Uzunoğlu, hafta sonu ailesiyle birlikte gittiği piknikte derenin içinde bir taş fark etti. İlk başlarda ne olduğunu bilmediği cismi bulduğunda heyecanlanan Uzunoğlu, taşı ailesine ve çevredeki vatandaşlara gösterdi.

Bulduğu cismin göktaşı olduğunu arabasında bulundurduğu mıknatıs sayesinde anladığını iddia eden Uzunoğlu, daha emin olabilmek için taşın fotoğraflarını çekip arama motorunda arattığında ise, bunun bir göktaşı olduğunu gördüğünü iddia etti.

Meraklısı olursa 1,5 kilo ağırlığındaki göktaşı olduğunu iddia ettiği taşı Uzunoğlu, "İyi bir fiyat veren olursa satacağım" dedi.