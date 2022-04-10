Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı

10.04.2022 16:58
Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı

Kastamonu'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümünde çok sayıda etkinlik ve tören düzenlendi.

Kastamonu'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümünde çok sayıda etkinlik ve tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü Kastamonu'da yapılan çok sayıda etkinlikle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve beraberindeki heyetin Vali Çakır'ı makamında ziyaretiyle başlayan programlar, Kastamonu Şehitliğinin ziyaret edilmesi ve şehitler ve hayatını kaybeden eden polisler için Nasrullah Kadı Camii'nde mevlit okutulmasıyla devam etti. Polis Haftası çerçevesinde Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından Cumhuriyet Meydanında açılan stant ile meslek tanıtımı ve yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Polis Haftası çerçevesinde Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Yücel Ercan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'yi ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Etkinlikler çerçevesinde, Emniyet Müdürü Necati Denizci ve Emniyet personeli Kızılay'a kan bağışında bulunarak kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Beyaz Melekler Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polis haftasını kutladı, yaptıkları resimleri Emniyet Müdürü Necati Denizci'ye verdiler. Polis Haftası etkinleri çerçevesinde336 kişinin katılımıyla satranç ve masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelince de şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. - KASTAMONU

Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı
Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı
Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı

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Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile çıktı Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile çıktı Polis Haftası etkinliklerle kutlandı Polis Haftası etkinliklerle kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


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