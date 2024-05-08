Polisler anaokulu öğrencilerini trafik hakkında bilgilendirdi
BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerini bilgilendirdi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Vilayetler Birliği Anaokulu ziyaret edilerek, 55 minik öğrenciye çeşitli bilgiler verildi.
Ziyaret kapsamında trafik güvenliği, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi kullanımı ve okul taşıtında uyulması gereken konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Son Dakika › Yerel › Polisler anaokulu öğrencilerini trafik hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?