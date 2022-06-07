Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı

07.06.2022 09:31
Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı

Posof Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi yılsonu sergisi yoğun ilgi gördü.

Posof Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi yılsonu sergisi yoğun ilgi gördü.

Özel İdare salonunda düzenlenen törende saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Posof Halk Eğitim Müdürü Halit Özdemir İlçe merkezi ve köylerinde açılan 24 kursta Süngülü, Balgöze, Aşağı günlüce ve Kumlukoz köylerinde açılan kurslara 364 kursiyer katıldığını 248 erkek ve 116 kişi de kadın olmak üzere hepsinin de kursu başarı ile bitirdiği söyledi.

Serginin açılış kurdelesi Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Halk Eğitim Müdürü Halit Özdemir, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü tarafından kesildi.

Kurslarda Katı yakıtlı kalorifer ateşleyicisi, bağlama, Gitar, Sporcu gelişim ve eğitimi, okuma yazma, tekstil, arıcılık, Arı sütü üretimi, bilgisayar işletmeciliği, Halk oyunları, Okuma yazma, ilk yardım, İslam sanatları, Peynir üretimi, Avcı eğitimi, Kuranı kerimi tecvitli okuma, Cenaze hizmetleri ve El sanatları branşlarında eğitimler verildi.

İlkokul konferans salonunda kursa katılanlar ve kurs hocası tarafından gitar gösterisi ve halk müziği türküleri sunuldu. - ARDAHAN

Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı
Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı
Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı
Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı
Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı
Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı
Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı
Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Halit Özdemir, Hisarcık, Posof, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Posof'ta halk eğitim kursları yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika

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