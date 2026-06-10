Posof Halk Eğitimi Merkezi'nden görkemli yıl sonu sergisi: 436 Kursiyer emeklerini sergiledi - Son Dakika
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Posof Halk Eğitimi Merkezi'nden görkemli yıl sonu sergisi: 436 Kursiyer emeklerini sergiledi

Posof Halk Eğitimi Merkezi\'nden görkemli yıl sonu sergisi: 436 Kursiyer emeklerini sergiledi
10.06.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
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Ardahan Posof’ta Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde 436 kursiyerin el emeği ürünleri sergilendi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, Posof Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi törenle açıldı. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi boyunca açılan 22 kursta eğitim gören 436 kursiyerin el emeği göz nuru ürünleri büyük beğeni topladı.

Posof Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen açılış programına ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren merkez yöneticileri hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek Halk Eğitimi Merkezlerinin eğitimin tabana yayılmasındaki rolünü vurguladı.

22 kursta 436 kursiyere eğitim verildi

Törende paylaşılan verilere göre, Posof'ta 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde toplam 22 adet kurs açıldı. Bu kurslardan 18 tanesi başarıyla tamamlanırken, 4 kursun ise aktif olarak devam ettiği bildirildi. Dönem boyunca kurslara 202'si erkek, 234'ü kadın olmak üzere toplam 436 kursiyer kayıt yaptırdı. Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 258 kursiyer ise sertifika almaya hak kazandı.

"Önümüzdeki yıl sanatsal faaliyetlere ağırlık verilecek"

Halk Eğitimi Merkezlerinin mesleki eğitimin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de merkezi olduğu belirtilen konuşmalarda, yaygın eğitimin önemine değinildi. Yetkililer, önümüzdeki eğitim döneminde vatandaşlardan gelen sanatsal faaliyet taleplerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, tüm Posof halkını yeni dönemde açılacak kurslara destek vermeye ve katılmaya davet etti.

Programın sonunda, ilçedeki eğitim faaliyetlerine desteklerinden dolayı ilçe kaymakamına, belediye başkanına ve ilçe milli eğitim müdürüne teşekkür edildi.

Protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, davetliler kursiyerlerin dönem boyunca hazırladığı el sanatları, resim ve kültürel ürünlerin yer aldığı sergiyi ziyaret ederek usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Posof Halk Eğitimi Merkezi'nden görkemli yıl sonu sergisi: 436 Kursiyer emeklerini sergiledi - Son Dakika

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