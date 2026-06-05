Prenses Mette-Marit Akciğer Nakli Listesine Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prenses Mette-Marit Akciğer Nakli Listesine Alındı

05.06.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç veliaht prensesi Mette-Marit'in sağlık durumu ciddileşince akciğer nakli listesine alındı.

Norveç veliaht Prensesi Mette-Marit'in sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine akciğer nakli listesine alındığı açıklandı.

Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Norveç veliaht Prensesi Mette-Marit'in sağlık durumunun daha da kötüleşmesi üzerine akciğer nakli listesine alındığını açıkladı. Saray açıklamasında, "Mette-Marit, hayati riskli kronik akciğer hastalığı ve sağlık incelemeleri sonucu akciğer nakli listesine alındı" denildi. Oslo üniversitesi Hastanesi Profesörü Are Holm, Mette-Marit'in sağlık durumunun ciddileşmesi nedeniyle en kısa sürede organ nakline alınacağını söyledi.

Saraydan yapılan açıklamada ayrıca, veliaht prens ve eşinin Ağustos ayı için planladıkları evliliklerinin 25.yıldönümü kutlamasını erteledikleri bildirildi.

Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un 52 yaşındaki eşine, akciğerlerde yara izine neden olan ve oksijen alımını azaltan kronik bir hastalık olan pulmoner fibroz teşhisi 2018'de konulmuştu. Oslo Üniversitesi, Aralık ayında yaptığı açıklamada naklin yapılması gereken zamanın yaklaştığını ancak veliaht prensesin henüz Norveç'in olası alıcılar listesine alınmadığını açıklamıştı. Veliaht Prens Haakon, bu haftanın başında gerçekleştirdiği Japonya ziyaretini eşinin yanında olmak için yarıda keserek ülkesine dönmüştü. - OSLO

Kaynak: İHA

Akciğer Nakli, Norveç, Sağlık, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prenses Mette-Marit Akciğer Nakli Listesine Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:10:46. #7.12#
SON DAKİKA: Prenses Mette-Marit Akciğer Nakli Listesine Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.