Prof. Dr. Mustafa Karataş Eyüpsultan Belediyesi'nin Osmanlı Park Ramazan Çadırı'nda konuk oldu - Son Dakika
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Yerel

Prof. Dr. Mustafa Karataş Eyüpsultan Belediyesi'nin Osmanlı Park Ramazan Çadırı'nda konuk oldu

Prof. Dr. Mustafa Karataş Eyüpsultan Belediyesi\'nin Osmanlı Park Ramazan Çadırı\'nda konuk oldu

Eyüpsultan Belediyesi'nin Osmanlı Park Ramazan Çadırı'nda düzenlediği etkinliklerin konuğu Prof. Dr. Mustafa Karataş oldu. Karataş, 'İnsan ve Kalp' konulu söyleşide temiz bir kalbin önemine değindi ve Peygamber Efendimizin üç önemli özelliğini anlattı.

25.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:39
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Eyüpsultan Belediyesi'nin Osmanlı Park Ramazan Çadırı'nda düzenlediği etkinliklerin konuğu Prof. Dr. Mustafa Karataş oldu. "İnsan ve Kalp" konulu söyleşide Karataş, temiz bir kalbin önemine değinerek Peygamber Efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) üç önemli özelliğini anlattı.

Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Park Ramazan Çadırında binlerce kişilik iftar sofraları kurarken, kültür, sanat ve tarih dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin konuğu bu kez hadis kürsüsü profesörü ve televizyon programı yapımcısı Mustafa Karataş oldu.

"İmanın yeri kalptir"

Karataş, "İnsan ve Kalp" konulu söyleşisinde ayet, hadis ve kıssadan hisselerle temiz bir kalbin ve niyetin önemine değindi. İmanın yerinin kalp olduğunu, mahşer günü Allah'ın önce kalbimize bakacağını söyleyen Mustafa Karataş, sözlerine şöyle devam etti: "Kalbin hiç ummadığınız bir anlamı vardır. Kalbin manası dönektir, her yere döner. Kalp döndürür; ortama uydurur. Fakat Allah da insan da kalbe bakıyor. Hatta namazdan, oruçtan ve hacdan önce kalbimize, niyetimize bakıyor. Ameller niyetlere göredir. Biz insanların niyetini bilemeyiz ancak Allah bilir. Onun için kimin gerçekten mümin olduğunu veya olmadığını ancak Allah bilir. Allah diyor ki ben sizin kalplerinizi biliyorum. İmanın yeri kalptir. İnsanlar zayıflamak için diyetisyenlere gidiyorlar; 16 saat aç kalıyorlar. Ramazan'ın dışında başka bir ayda 16 saat sabahtan akşama kadar zayıflayayım diye aç kaldığınız zaman oruç sevabı alıyor musunuz? Almıyorsunuz, çünkü orada oruca niyet yok. Ama şimdi 14 saat aç duruyoruz sevap alıyoruz neden oruca niyet ediyoruz. Demek ki sevap alabilmek için niyet gerekiyor. Herkes niyetinin karşılığını alıyor. Niyetin merkezi kalptir. Allah Teala kıyamet günü mal ve evlat fayda vermez ancak temiz bir kalp fayda verir diyor."

"Her mümin peygamberine benzemek zorundadır"

Öte yandan söyleşisinde Peygamber efendimizin ahlakının üç önemli özelliğine değinen Karataş, şunları söyledi: "Her mümin peygamberine benzemek zorundadır. Peygamber efendimiz kendisi için değil, başkaları için yaşamıştır. Yetimler, garipler, ailesi, çocukları ve ümmeti için yaşamıştır. Peygamber efendimize göre insanların en hayırlısı insanlara en çok faydası dokunandır. İnsanlara yardımcı olanlar Allah dostudur. Başkasını düşündüğümüz kadar Müslümanız. İkincisi peygamber efendimiz ahiret için dünyasını, dünya için ahireti terk etmedi. Ama biz hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışıyoruz, öbür tarafı bilmem hafız değilim diyoruz. Ahireti hiç düşünmüyoruz. Hz. Muhammed Mustafa (Sallalahü aleyhi ve sellem) efendimizin üçüncü bir özelliği var. Göründüğü gibi oldu, olduğu gibi göründü. İçi başka dışı başka olmayacağız. Eşimizin, dostumuzun arkasından kuyu kazmayacağız. Mert ve dürüst olacağız." Söyleşisini dua ile bitiren Prof. Dr. Mustafa Karataş'a Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, katılımlarından dolayı teşekkür ederek "İstiklal Harbi'nin 100. Yılında İstanbul ve Eyüpsultan" kitabını hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Mustafa Karataş Eyüpsultan Belediyesi'nin Osmanlı Park Ramazan Çadırı'nda konuk oldu - Son Dakika

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