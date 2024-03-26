Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yerel

Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor

Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars\'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.

26.03.2024 11:52  Güncelleme: 11:57
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Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, " Kars'ın kaybedecek bir 5 yılı daha yok" diyerek Senger'e destek sözü verdiler.

Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'li Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçime sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. Prof. Dr. Senger, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla görüşüyor. Senger, vatandaşlara projelerini anlatıyor. 31 Mart seçimlerinde destek istiyor.

1 Nisan'dan itibaren Kars'ın Belediye Başkanı olacağını ifade eden Prof. Dr. Ötüken Senger, "1 Nisan'dan itibaren tün Kars'ın belediye başkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan, o mahalleden oy geldi. Bu mahalleden oy gelmedi, demeden insanlarımızı ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız" dedi.

Seçim çalışmaları için geldiği Paşaçayırı Mahallesi'nde vatandaşlardan yoğun ilgi gören Senger, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Kars'ın kaybedecek bir 5 yıl daha olmadığına dikkat çeken vatandaşla, "Kars'ın kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Belediye hizmetlerinden yararlanmak istiyoruz. Cumhur İttifakı ile hizmet geleceğine inanıyoruz" diye konuştular.

Paşaçayır Mahallesi'nde vatandaşlara projelerini tek tek anlatan Senger, projeleriyle Kars'ın çehresinin değişeceğinin altını çizdi. Senger daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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