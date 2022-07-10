Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu ile protokol üyeleri, Kurban Bayramı münasebetiyle Şehitlik ziyaretinde bulundular. Asri mezarlıktaki şehit kabirlerini ziyaret ettiler. Şahit aileleri ile bir araya gelen protokol üyeleri daha sonra Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunarak görevi başındaki tüm personelin bayramlarını kutladılar. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Protokol üyelerinden Kilis'te şehitlik ziyareti - Son Dakika

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