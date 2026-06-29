Psakd Ortaca Şubesi'nden Muharrem Ayında Aşure Lokması - Son Dakika
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Psakd Ortaca Şubesi'nden Muharrem Ayında Aşure Lokması

29.06.2026 01:42  Güncelleme: 02:04
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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ortaca Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Ortaca Cemevi'nde aşure lokması etkinliği düzenledi. Şube Başkanı Ülkü Aydoğan, Kerbela'dan aldıkları güçle zalime boyun eğmeyeceklerini, mazlum ve haklının yanında olacaklarını söyledi.

(MUĞLA) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Ortaca Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Ortaca Cemevi'nde aşure lokması etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan PSAKD Ortaca Şube Başkanı Ülkü Aydoğan, "Ne olursa olsun Kerbela'dan aldığımız güçle zalime boyun eğmeyeceğiz. Her zaman mazlumun, haklının, ezilenin yanında olacağız" dedi.

PSAKD Ortaca Şubesi tarafından düzenlenen aşure lokması etkinliğine, PSAKD Genel Sekreteri Mevlüt Akbal, PSAKD Ortaca Şube Başkanı Ülkü Aydoğan, şube yöneticileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Aydoğan, Muharrem ayının Alevi inancındaki önemine dikkat çekerek, Kerbela'da yaşanan acının hak, adalet ve insanlık mücadelesi açısından bugün de yol gösterici olduğunu söyledi.

Aydoğan, şunları kaydetti:

"Bugün aşure lokmamızı pay etmek için bir araya geldik. Yas ayımız Muharrem ayını geride bıraktık. Burada lokmasını katan bütün canlara teşekkür ediyorum. Aşure, dayanışmanın en büyük göstergelerinden biridir. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Seçilmiş belediyelerimize kayyum atandığı, halkın iradesine darbe vurulduğu, hukukun, adaletin yok sayıldığı bu süreçte dayanışma hepimiz için çok önemli. Ne olursa olsun Kerbela'dan aldığımız güçle ve kendi inancımızdan aldığımız güçle zalime boyun eğmeyeceğiz. Her zaman mazlumun, haklının, ezilenin yanında olacağız."

Aşure lokmasının paylaşılmasının ardından etkinlik sohbet ve muhabbetle devam etti. PSAKD Ortaca Şubesi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen kadınlara, gönüllülere ve katkılarından dolayı Ortaca Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Psakd Ortaca Şubesi'nden Muharrem Ayında Aşure Lokması - Son Dakika

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