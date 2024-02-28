PTT'den UETS Hizmeti Açıklaması: Tebligatları Kontrol Edin - Son Dakika
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PTT'den UETS Hizmeti Açıklaması: Tebligatları Kontrol Edin

PTT\'den UETS Hizmeti Açıklaması: Tebligatları Kontrol Edin

Konya'da PTT'nin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gönderilen haciz ihbarnamesinden haberdar olmayan bir vatandaşın yaşadığı mağduriyetin ardından PTT, açıklama yaparak vatandaşları tebligatlarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı. Açıklamada, e-tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapıldığı hatırlatıldı ve iletişim bilgilerinin doğrulanması ve güncel tutulmasının önemine vurgu yapıldı.

28.02.2024 13:01
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Konya'da, PTT'nin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hizmeti üzerinden haciz ihbarnamesi gönderilmesi üzerine tebligattan haberdar olmadığını belirten vatandaşın yaşadığı mağduriyetin haber olmasının ardından PTT'den açıklama yapıldı. Açıklamada, UETS'de alıcı olarak tanımlı bulunan hesap sahiplerinin düzenli olarak hesabına giriş yaparak tebligatlarını kontrol etmesi gerektiği belirtilerek, Tebligat Kanunu'nun ilgili hükmü doğrultusunda e-tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayıldığı hatırlatıldı.

Konya'da, UETS üzerinden haciz ihbarnamesi gönderilmesi üzerine tebligattan haberdar olmadığını belirten vatandaş, 650 bin lira ödemek zorunda kalarak mağduriyet yaşadı. Vatandaşın yaşadığı mağduriyet haber konusu olurken, PTT'den UETS hizmeti ilgili detaylı açıklama yapıldı. Açıklamada, UETS'de gerçek kişiler için e-tebligat hesaplarının, isteğe bağlı olarak müşterilerin online ya da PTT müdürlüklerine yapılan başvurusu üzerine açıldığı belirtilerek, "Zorunlu alıcı olan hesaplar ise ilgili kamu kurumlarından iletilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmakta ve hesap sahibinin kendisi tarafından aktif edilerek kullanıma açılmaktadır. Bu doğrultuda e-tebligat (UETS) adreslerinin kullanıma açma işlemleri müşterilerimizin başvurusu ve bilgisi dahilinde gerçekleştirilmektedir. Hesabın kim tarafından hangi doğrulama yöntemi kullanılarak, hangi IP adresinden açıldığına dair kesin kanıt niteliğinde delil oluşturulmakta ve 30 sene saklanmaktadır. Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında, hesaplarına elektronik tebligat gönderisi gelen müşterilerimizin cep telefonlarına SMS, e-mail ile bildirim iletilmektedir. Bu sebeple hesap açılışında, iletilecek tebligatlardan haberdar olunması için müşterilerden iletişim bilgilerini (cep telefonu ve e-posta adreslerini) kaydetmeleri talep edilmekte ve iletişim adreslerinin doğrulanması istenmektedir. Cep telefonu ya da e-posta adresini kaydetmeyen ve doğrulamayan hesaplara tebligat geldiğinde bilgilendirme iletisi gönderilememektedir. UETS'de 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebligat göndermeye yetkili kamu kurumları (mahkemeler, icra daireleri, noterler, vb.) tebligat gönderimi yapabilmekte, gerçek kişi kullanıcıların herhangi bir gönderim yapma (tebligat, bildirim vb.) yetkisi bulunmamaktadır. UETS'de alıcı olarak tanımlı bulunan hesap sahiplerinin düzenli olarak hesabına giriş yaparak tebligatlarını kontrol etmesi gerekmektedir. Tebligat Kanunu'nun ilgili hükmü doğrultusunda e-tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılmaktadır. Elektronik tebligat bildirimi almak isteyen hesap sahiplerinin UETS'de kayıtlı iletişim bilgilerini doğrulamaları ve güncel tutmaları önem arz etmektedir" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, PTT, Hukuk, Yerel, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel PTT'den UETS Hizmeti Açıklaması: Tebligatları Kontrol Edin - Son Dakika

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