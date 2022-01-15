Üye Girişi
"Pursaklar 1. Kitap Günleri Şöleni" başladı - Son Dakika

"Pursaklar 1. Kitap Günleri Şöleni" başladı

15.01.2022 12:12
"Pursaklar 1. Kitap Günleri Şöleni" başladı

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Pursaklar 1.Kitap Günleri vatandaşlara ve kitapseverlere kapılarını açtı.

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Pursaklar 1.Kitap Günleri vatandaşlara ve kitapseverlere kapılarını açtı.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ünlü yazarların okumaya dair düşüncelerini ilk ağızdan aktarmaları amacıyla düzenlenen Pursaklar 1.Kitap Günleri, ilk günden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Pursaklar Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Pursaklar 1.Kitap Günleri fuarının açılış töreni; Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, siyasi parti temsilcileri, oyuncu ve ünlü yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve kitapseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Pursaklar Yaşam Merkezinde düzenlenen ve 14-23 Ocak tarihleri arasında açık olacak olan 1.Kitap Günlerinde 105 yayınevi eserlerini, Pursaklar halkına sunma imkanı bulacak. 10 gün sürecek olan kitap günlerinde ünlü yazarlar; Alişan Kapaklıkaya, Bekir Develi, İhsan Süreyya Sırma, Mustafa Armağan, Selma Argon Ersoy, Kahraman Tazeoğlu, Zihni Cakır, Ömer Tuğrul İnançer, Saniye Bencik Kangal, İkbal Gürpınar ve yerel yazarların katılımlarıyla imza ve söyleşi programları gerçekleştirilecek.

"Tüm hemşehrilerimizi çok mutlu edecek"

Vatandaşlara kitap okumanın önemini aşılamak için önemli bir kültürel etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar'daki gençlerimiz, insanımız eğitime kültüre okumaya sanata spora değer veriyor. Belediye olarak bizlerde Kitap okuma oranlarını arttırmak ve teşvik etmek amacıyla Pursaklar'da daha çok okuyan, ufku geniş nesillerin yetişmesi için kitap günleri gibi organizasyonlara ve etkinliklere ağırlık veriyoruz. Kitap günleri 10 gün süreyle devam edecek. Sabah 9'dan akşam 18'e kadar yaşam merkezimizdeki değerli yayınevlerinin kitaplarını, yine yazarlarımızın imza günlerini takip edebilirler. İnanıyorum ki Pursaklar 1.Kitap Günleri, tüm hemşehrilerimizi çok mutlu edecek. Bu anlamlı etkinliği her sene düzenli olarak gerçekleştirerek, kişisel mutfağımızı her zaman sıcak tutacağız" dedi. - ANKARA

Pursaklar 1. Kitap Günleri Şöleni başladı

YORUMLAR
500

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Hisarcık, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Pursaklar 1. Kitap Günleri Şöleni' başladı - Son Dakika


Mucize eseri kurtuldu! Hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Mucize eseri kurtuldu! Hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
12:12
Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı         
11:53
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vura vura öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vura vura öldürdü         
11:25
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Bakan Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
09:55
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı         
09:08
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06

Son Dakika Haberleri
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
11:52 Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı
11:51 Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
11:49 Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım
11:49 Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz
11:23 Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı
11:18 Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu
11:06 Fulya ile Umudun Olsun programında Demet Akalın sürprizi! Böbrek nakli olan genç kıza yardım sözü verdi
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 12:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: "Pursaklar 1. Kitap Günleri Şöleni" başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement