Belediyeden popüler tarihte nikah kıyan çiftlere jest - Son Dakika
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Belediyeden popüler tarihte nikah kıyan çiftlere jest

Belediyeden popüler tarihte nikah kıyan çiftlere jest
26.06.2026 16:26  Güncelleme: 16:32
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 26.06.2026 gibi popüler bir tarihte evlenen çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Çiftlere ömür boyu sağlık ve mutluluk diledi.

Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin, 26.06.2026 gibi popüler bir tarihte evlenmeyi tercih eden çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, unutulmaz bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık etti. Takvimlerin 26.06.2026'yı gösterdiği özel günde dünyaevine girmeyi tercih eden çiftlerin nikahlarını kıyan Ertuğrul Çetin, genç çiftlerin mutluluğunu paylaşarak bu anlamlı günlerinde yanlarında oldu.

Aylar öncesinden bu özel tarih için nikah günü alan Sıla ile Mehmet çiftinin nikah akitlerini gerçekleştiren Çetin, çiftlere ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunurken, evlilik cüzdanlarını da gelinlere takdim etti.

"Genç çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum"

Aile kurumunun önemine dikkat çeken Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Bugün hem anlamlı hem de hafızalarda yer edecek özel bir tarihte çiftlerimizin nikahlarını kıymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evlilik, sevgi, saygı, anlayış ve fedakarlık üzerine kurulan kutsal bir müessesedir. Bir ömür boyunca birbirinize sevgiyle, anlayışla ve hoşgörüyle yaklaşmanızı; iyi günlerde olduğu kadar zor zamanlarda da el ele vererek hayat yolculuğunuzu sürdürmenizi temenni ediyorum. Rabbim kurduğunuz bu yuvayı huzur, bereket ve mutlulukla daim eylesin. Genç çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediyeden popüler tarihte nikah kıyan çiftlere jest - Son Dakika

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