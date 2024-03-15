Pursaklar Belediyesi 3 Mahalleye Mahalle Konağı Kazandırdı

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 5 yıllık hizmet süresinde 3 ayrı mahalleye Mahalle Konağı kazandırdı.

Pursaklar Belediyesi, özel günlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Altınova Mahalle Konağı, Karşıyaka Mahalle Konağı ve Sirkeli Mahalle Konağı'nı ilçeye kazandırdı. Mahalle kültürünü yaşatmak adına ilçeye 3 ayrı Mahalle Konağı kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin. "Her mahallemize ayrı ayrı proje yaparak, her mahallemizi birbirinden değerli kılmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek 5 yıllık hizmet süremiz içerisinde 3 ayrı mahallemize 3 ayrı Mahalle Konağı kazandırdık. Bütçe imkanlarımız dahilinde inşallah hemşehrilerimiz bizlere tekrardan yetki verirse farklı mahallelerimize önümüzdeki yıllarda Mahalle Konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, açık alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılması için iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen Altınova Mahalle Konağı, Karşıyaka Mahalle Konağı ve Sirkeli Mahalle Konağı, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. - ANKARA