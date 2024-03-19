Pursaklar Belediyesi, Beyaz Masa Birimi ile Vatandaş Taleplerine Cevap Veriyor

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Odak noktası her zaman hemşehrilerinin mutluluğu olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2019 yılında göreve gelir gelmez vatandaşların taleplerine cevap vermek adına Beyaz Masa'yı hizmete aldı.

Pursaklar Belediyesi Halka İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz Masa birimi 5 yıldır vatandaşların taleplerini çözmek için özverili bir hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Vatandaşların sıkıntı ve beklentilerini öğrenerek taleplerin hızlı bir şekilde yanıtlayan Beyaz Masa birimi; çağrı merkezi ve santral şefliği, istihdam şefliği, danışma ve çözüm şefliği gibi pek çok hizmeti de beraberinde getiriyor.

"Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi ve taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması noktasında Beyaz Masa birimimiz 5 yıldır görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyor"

5 yıldır her talebi dikkatle dinleyerek vatandaşların, beklentilerini ve isteklerini en etkili şekilde çözüme kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi ve taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması noktasında Beyaz Masa birimimiz 5 yıldır görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Bu birimimiz sayesinde hemşehrilerimizin istek ve görüşlerini dinleyip anında ilgili birimlere iletilerek çözüm sağlıyoruz. Beyaz Masa, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında inşallah bundan sonra da köprü görevi görmeye devam edecek. Dün olduğu gibi bugünde, yarında yaptığımız her uygulama ile ilçe halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yalnızca şikayet, istek ya da beklentilerin dile getirilmediği bu birimde vatandaşların yeni hizmetlerden haberdar olması, belediyenin sunduğu fırsatlardan faydalanması ya da bilgilendirmeler yapılıyor. Beyaz Masa birimine başvuru yapan vatandaşa kısa süre içerisinde geri dönüş yapılarak, başvuru sonucu bildiriliyor. Bu uygulama sayesinde hemşehrilerin belediyeden mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılması sağlanıyor. - ANKARA