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Pursaklar Belediyesi'nden Ömer'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi'nden Ömer'e doğum günü sürprizi

08.11.2021 11:43
Pursaklar Belediyesi'nden Ömer'e doğum günü sürprizi

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaş Ömer'e Engelliler Sosyal Tesislerinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaş Ömer'e Engelliler Sosyal Tesislerinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak ve engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisinde, Ömer'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Engelliler Sosyal Tesisinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını görünce şaşıran Ömer'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından etkinliklerin düzenlendiği sosyal tesislerde Ömer'e, arkadaşları ve belediye personelleri çeşitli hediyeler verdi.

"Birbirimizi sever ve empati kurabilirsek bütün engeller ortadan kalkacaktır"

Hayattaki tüm engellerin empati ile aşılabileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Her sağlıklı birey, engelli adayı olduğunu unutmaması gerekiyor. Birbirimizi sever ve empati kurabilirsek bütün engeller ortadan kalkacaktır. Çünkü biz birlikte yaşamak için asla engel tanımıyoruz. Engelliler Sosyal Tesisimize gelerek vakit geçiren kardeşlerimize çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Personellerimizce doğum günü sürprizi yapılan Ömer kardeşime de ailesi ile huzurlu bir ömür diliyorum. Nice hayırlı yaşları olsun" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi'nden Ömer'e doğum günü sürprizi

Pursaklar Belediyesi, Engelli, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi'nden Ömer'e doğum günü sürprizi - Son Dakika


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