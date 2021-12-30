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Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin içini ısıtıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin içini ısıtıyor

30.12.2021 12:53
Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin içini ısıtıyor

Pursaklar Belediyesi, Tebessüm Çarşısı aracılığıyla mevsim şartlarına göre ihtiyaç sahibi ailelerin tüm giysi taleplerine olumlu cevap veriliyor.

Pursaklar Belediyesi, Tebessüm Çarşısı aracılığıyla mevsim şartlarına göre ihtiyaç sahibi ailelerin tüm giysi taleplerine olumlu cevap veriliyor.

Her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe birçok alanda yardım elini uzatan Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Çocukların yüzünün güldüğünü görmenin kendilerinin çok mutlu ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ediyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz üzere Pursaklar'da kimse kimsesiz kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin içini ısıtıyor

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Pursaklar Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin içini ısıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ihtiyaç sahibi ailelerin içini ısıtıyor - Son Dakika
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