Rafet El Roman, Kırıkkale\'de 23 Nisan Konseri Verecek

Kırıkkale'de ünlü sanatçı Rafet El Roman, 23 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda hayranlarıyla buluşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırıkkale'de müzik dolu bir geceyle kutlanacak. Kırıkkale Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik programı dahilinde, ünlü sanatçı Rafet El Roman Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak. Bayram coşkusunu taçlandıracak konser, 23 Nisan çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Rafet El Roman'ın, bayram gecesine unutulmaz bir atmosfer katması bekleniyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı açıklamada tüm vatandaşları meydana davet ederek, "23 Nisan'ı çocuklarımızla ve ailelerimizle büyük bir coşku içinde kutlayacağız. Bayram sevincimizi hep birlikte paylaşmak üzere tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE