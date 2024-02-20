Rahmi Şengül, Erenler\'de müjdelerle mahalle ziyaretlerine devam ediyor

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Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Rahmi Şengül, mahalle ziyaretlerine müjdeler ile gidiyor.

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Rahmi Şengül, ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şengül, STK ve esnaf ziyaretleri ile başlayan programlarına gün içerisinde ev toplantıları ve hane ziyaretleri ile devam ediyor. Başkan Şengül, akşamları ise kahve ziyaretlerinde mahalleliler ile buluşuyor. Ziyaretlerde Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül'e AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer, meclis üyeleri ve parti yöneticileri de eşlik ediyor. Başkan Şengül, Cumhur İttifakı olarak Erenler'de birlik ve beraberlik içerisinde en yüksek oyu almak için çalıştıklarını vurguluyor.

Yazılı ve Ekinli Mahallelerini ziyaret eden Başkan Rahmi Şengül, "Horozlar, Yazılı ve Ekinli Mahallelerimize doğalgazın gelmesi için girişimlerde bulunmuş ve ciddi mesafe kat etmiştik. Horozlar Mahallemizde doğalgaz çalışmaları başladı ve hızlı şekilde devam ediyor. 1 Mart 2024 tarihi ile de inşallah Yazılı Mahallemizde doğalgaz için yetkili firma ile ilk kazmayı vuruyoruz. Akabinde çalışmamız Ekinli Mahallemizde devam edecek. Tabi ki de mahallelerimizde çalışmalar bunlar ile sınırlı kalmayacak, yeni sosyal alanlar başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Şengül, "Bizleri gittiğimiz her mahallemizde bağrına basan hemşehrilerimize, muhtarlarımıza ve partimizin mahalle temsilcilerine teşekkür ediyorum. Biz sizlere söz veriyoruz. Biz Erenler'imiz için durmadan ve yorulmadan aşk ile çalışacağız. Çalışmaların güzel ilçemiz Erenler'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA