Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, ramazan ayının gelişini çocuklarla oyun oynayarak kutladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 11 ayın sultanı olarak bilinen ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başladı. Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ramazan ayının gelişini çocuklarla oyun oynayıp çiğ köfte yiyerek kutladı.

23 Nisan'da çocuk iftarı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yaşadığı mahalledeki çocuklarla bir araya gelen Milletvekili Kaya, 23 Nisan'da çocuklar için bir iftarı programı düzenleyeceklerini belirterek "Ramazan ayının gelişini mahallemizdeki çocukları ile sokakta oyunlar oynayıp çiğ köfte yiyerek karşıladık. 23 Nisan'da inşallah hep beraber çocuk iftarı düzenleyeceğiz. Tüm çocuklarımız bu iftar programına davetlidir." ifadelerini kullandı. - ÇORUM