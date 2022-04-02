Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı

02.04.2022 17:28
Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, ramazan ayının gelişini çocuklarla oyun oynayarak kutladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, ramazan ayının gelişini çocuklarla oyun oynayarak kutladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 11 ayın sultanı olarak bilinen ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başladı. Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ramazan ayının gelişini çocuklarla oyun oynayıp çiğ köfte yiyerek kutladı.

23 Nisan'da çocuk iftarı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yaşadığı mahalledeki çocuklarla bir araya gelen Milletvekili Kaya, 23 Nisan'da çocuklar için bir iftarı programı düzenleyeceklerini belirterek "Ramazan ayının gelişini mahallemizdeki çocukları ile sokakta oyunlar oynayıp çiğ köfte yiyerek karşıladık. 23 Nisan'da inşallah hep beraber çocuk iftarı düzenleyeceğiz. Tüm çocuklarımız bu iftar programına davetlidir." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek

Milletvekili, oyunlar, Ramazan, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:47 Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:39 Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, en zengin Türk oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 17:36:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan ayının gelişini çocuklarla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement