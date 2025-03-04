Ramazan Coşkusu \'Teravih Buluşmaları\' ile Yaşanıyor

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AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "Teravih Buluşmaları" çerçevesinde Hazreti Ebubekir Camisi'nde vatandaşlarla buluştu.

Selçuklu'da Ramazan-ı Şerif'in manevi coşkusu "Teravih Buluşmaları" ile yaşanıyor. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Binkonutlar Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ebubekir Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih Buluşması'nda vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Fatih Özgökçen, Başkan Uğur İbrahim Altay ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı onlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

"Ramazan ayının bereketine ve hemşehrilerimizin coşkusuna ortak oluyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek, "Merkez ilçe belediye başkanlarımızla birlikte her akşam farklı bir camide Teravih Buluşmaları gerçekleştiriyoruz. İl Başkanımız Fatih Özgökçen'in de katılıyla bu akşam Selçuklu'da Ramazan ayının bereketine ve hemşehrilerimizin coşkusuna ortak olduk. Onlardan aldığımız güçle şehrimizi çok daha güzel yarınlara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Birlik ve beraberlik ruhu ile çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminin ve getirdiği güzelliklerin Teravih Buluşmaları ile hissedildiğini ifade ederek, "Bu yıl da farklı mahallerimizde namaz sonrasında hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. Bu mübarek ayın, gönül dünyamıza güzellik katmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize katkı sunmasını rabbimden niyaz ediyorum. Teravih programımızda bizlerle birlikte olan ve hemşehrilerimizin taleplerini birlikte dinlediğimiz AK Parti Konya İl Başkanımız Fatih Özgökçen ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA