Ramazan'da El Emekleri Satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'da El Emekleri Satışta

Ramazan\'da El Emekleri Satışta
12.03.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da halk eğitimi kursiyerlerinin ürünleri Ramazan ayı boyunca sergilendi.

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin satıldığı stantlar Ramazan ayında da faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferi, eğitim camiasının birlik ve dayanışma ruhuyla anlam kazanmaya devam ediyor. "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından Zafer Meydanı'nda açılan satış stantlarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında stantları tek tek gezen Sünnetci, kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk Eğitimi Merkezlerinde verilen eğitimler sonucunda ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Sünnetci, emeği geçen kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Ziyaret, kursiyerler ve vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan'da El Emekleri Satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:49:27. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan'da El Emekleri Satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.