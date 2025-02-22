Ramazan Dikmen: \'Önce tanıyın, sonra yargılayın\'

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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ramazan Dikmen, geçirdiği kaza sonrası oluşan engeli nedeniyle konuşma ve hareketlerinde oluşan farklılıklardan dolayı toplumda kendisinin alkollü sanılmasından rahatsız olduğunu söyledi.

2003 yılında lise öğrencisiyken motosiklet kazası geçiren Ramazan Dikmen, 3 ay yoğun bakımda kaldı ve yüzde 60 engelli olarak hayata tutundu. Kazadan sonra yaşadığı zorlukları ve toplumun kendisine karşı yaklaşımını anlatan Dikmen, engelli bireylerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Uzun süre hastanede tedavi görmüş

Lise 3. sınıfta eğitim gördüğü dönemde okulda bando şefi olan Ramazan Dikmen'in hayatı, 19 Mayıs törenlerinde görev yapmaya hazırlanırken 17 Mayıs 2003 tarihinde geçirdiği motosiklet kazasıyla tamamen değişti. Kaza sırasında bir aracın aniden önüne kırdığını ve çarpışmanın kaçınılmaz hale geldiğini anlatan Dikmen, kazanın ardından uzun süre hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

"Beni alkollü sanıyorlar"

Kazadan sonra konuşma ve hareketlerinde oluşan farklılıklar nedeniyle insanların kendisini alkollü zannettiğini ifade eden Ramazan Dikmen, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Dikmen, "İnsanlar beni tanımadan yargılıyor. Konuşma tarzımdan dolayı alkollü olduğumu sanıyorlar. Oysa bir kaza geçirdim ve bu kaza sonrası beynimde hasar oluştu. Önce beni tanısınlar, sonra değerlendirsinler" dedi.

"Kask taksaydım bugün daha farklı olurdu"

Kazanın ardından 3 ay boyunca yoğun bakımda kalan ve sonrasında evde tedavi süreci geçiren Dikmen, gençlere kask takmaları konusunda uyarılarda bulundu. "Eğer o gün kask takıyor olsaydım, bugün çok farklı bir hayatım olabilirdi" diyen Dikmen, özellikle motosiklet kullanan gençleri bilinçli olmaya davet etti. Bekar olan ve annesiyle birlikte yaşayan Dikmen, engelli maaşı aldığını ve babasından kalan tarım arazilerini işleyerek geçimini sağlamaya çalıştığını belirtti. Ailesinin ve yakınlarının desteğiyle yaşamını sürdüren Dikmen, engellilerin toplumsal hayatta daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Önce tanıyın, sonra yargılayın"

Engelli bireylerin toplumda daha fazla anlayış ve destek görmesi gerektiğini vurgulayan Ramazan Dikmen, "İnsanlar engellilere karşı ön yargılı olmasınlar. Önce tanısınlar, sonra değerlendirsinler. Kendi yaşadıklarım nedeniyle başıma gelmeyen olay kalmadı. Lütfen insanları tanımadan yargılamayın" diyerek çağrıda bulundu. - KARAMAN