Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri - Son Dakika
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Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri

Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri

Afyonkarahisar'da Ramazan öncesi temel gıdalara yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyat sorununa karşı idari yaptırımlar uygulanacak.

20.02.2025 16:46
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Piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi, diğer taraftan vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı öncesinde denetim yapıldı.

Söz konusu denetimlerde özellikle tüketicilerin ramazan sofralarında önemli yer tutan un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, bakliyat gibi temel gıda maddelerine yönelik kontrollere ağırlık verildi. Ayrıca her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ile kişisel bakım ürünleri de incelendi.

Denetimler artırılacak

Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşımda piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak. Fahiş fiyat ile stokçuluk uygulamalarının tespitiyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi yoğunlaştırılan denetimler artırılarak devam edecek.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması hedefiyle tespit edilecek aykırılıklara karşı gerekli idari yaptırımları uygulayacak. Bu çerçevede fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.

Fahiş fiyat girişimleri CİMER ve E-Devlet'ten şikayet edilebilir

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla, "Vatandaşlarımız temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ilişkin karşılaştığı fahiş fiyat ve stokçuluk girişimlerini, CİMER, e-Devlet ile Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden ya da Ticaret Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüğümüze doğrudan başvurarak bildirebilir. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Ramazan ayında da denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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