Regaip Kandili Coşkusu Elazığ\'da

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Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Elazığ'da vatandaşlar camilere gelerek dualar etti.

Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde idrak ediliyor. Elazığ'da İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere, tüm camilerde kandil programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Kent genelindeki camilerde kandil dolayısıyla mevlit okutulurken, gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verildi. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Kandil programının ardından vatandaşlara cami girişinde kandil simidi ve çay ikram edildi. - ELAZIĞ