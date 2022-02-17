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Rektör Aktekin'den Başkan Özçelik'e Ziyaret - Son Dakika

Rektör Aktekin'den Başkan Özçelik'e Ziyaret

17.02.2022 12:09
Rektör Aktekin'den Başkan Özçelik'e Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir merkeze bağlı Nar Belde Belediye Başkanı Süleyman Özçelik'i ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir merkeze bağlı Nar Belde Belediye Başkanı Süleyman Özçelik'i ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ağırlayan ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür eden Nar Belde Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, belediye faaliyetlerinin yanı sıra beldenin sahip olduğu değerlerinin ön plana çıkarılmasına yönelik turizm alanında yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Aktekin'e bilgi verdi. 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak üniversite - şehir işbirliği kapsamında yerel yönetimlere büyük önem verdiklerini belirten Rektör Aktekin; doğal, kültürel ve tarihi zenginliği ile dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan bölgenin sahip olduğu tüm bu değerleriyle tanınırlığını arttırmak, geliştirmek ve çeşitlendirmek adına başta Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığı olmak üzere diğer paydaşlarla yenilikçi çalışmalar ve ortak projeler yürütmeyi planladıklarını dile getirdi.

Aktekin bu kapsamda Nar beldesinin de diğer tüm alanlarla birlikte turizm alanında da tanınırlığını arttıracak ve geliştirecek proje ile çalışmalarına üniversite olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. - NEVŞEHİR

Rektör Aktekin'den Başkan Özçelik'e Ziyaret

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Süleyman Özçelik, Semih Aktekin, Rektör, Nar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Aktekin'den Başkan Özçelik'e Ziyaret - Son Dakika


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