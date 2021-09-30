Rektör Aldemir, Üniversite Güvenlik ve Barınma Sorunları toplantısına katıldı - Son Dakika

Toplantıda, 2021-2002 Akademik Yılında güvenlik ve barınma için yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı. - AYDIN

Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

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