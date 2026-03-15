Rektör Altun\'dan Kadir Gecesi Mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Altun, Kadir Gecesi'nde barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Kadir Gecesi dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Tüm İslam Alemi'nin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, mesajında şunları kaydetti; "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyelere ulaştığı on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin sevincini birlikte yaşamaktayız. Kadir Gecesi, bizlere rehber olan Kuran-ı Kerim'in, Cenab- ı Allah tarafından Hz. Muhammed (sav) vahyedilmeye başlandığı gönüllerin huzur bulduğu, günahların bağışlandığı en önemli gecelerdendir. Bu gece; kalplerin arındığı, duaların semaya yükseldiği, merhamet ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna bir gecedir. Mübarek Kadir Gecesi'nde; insanların barış içinde yaşamaları ve mazlum coğrafyalarda çocukların katledilmediği bir dünya için hep birlikte ellerimizi semaya açarak dua etmemiz hayli önemlidir. Bu duygu ve düşünceler ile mübarek Kadir Gecesi'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyor; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kadir Gecesi, Rektör, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:32:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.