Rektör Çakar'dan Kaldırım'a ziyaret - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret ederek, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bölgenin tek Çevre ve Sağlık konusunda ihtisaslaşma üniversitesi olan Düzce Üniversitesi'nin faaliyetlerinin tanıtılması için Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Demircan Çakar, son olarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Düzce Üniversitesi'nde üretilen ürünlerle ilgili bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bölgede tarım işleri ile ilgilenen çiftçilerden alınan ürünler ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE