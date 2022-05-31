Rektör Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı - Son Dakika
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Rektör Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı

31.05.2022 12:42
Rektör Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) ev sahipliğini yaptığı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı KBÜ Senato Toplantı Odasında gerçekleşti. Bölgenin kalkınmasına yönelik üniversiteler arası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek, daha kaliteli bir eğitimi hedeflemek amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısı Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında KBÜ Senato Odasında yapıldı.

Toplantıya katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, insanı merkeze alan bir anlayışla bilgiyi üreten, teknolojiye dönüştüren ve insanlığa hizmet anlayışını önceleyen bilim, sanat, ekonomi ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası paydaşların ihtiyaçlarına cevap vermeyi ilke kabul eden, araştırmalarıyla paydaşlarına değer katan ve daha yaşanılabilir bir dünyanın şekillenmesine katkı sağlayan bir üniversite olmayı amaçlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin bu amaçlar doğrultusunda kurulan ve her geçen gün etkinliğini artıran Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Rektör Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin aktif dinamik potansiyeli olan bir birlik olduğunu ve ilerleyen dönemlerde ülkemize ve öğrencilerimize katkı sunacak güzel iş birliklerinin ortaya çıkacağına vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca, üniversiteler arasındaki akademik iş birlikleri, iş birliği fırsatlarının tespiti ve değerlendirilmesi için alt kurul oluşturulması, ortak lisansüstü eğitim programlarının açılması, ortak projeler planlanması ve özellikle laboratuvar alanlarının ortak kullanılması konuları ile stratejik plan üzerinde duruldu.

Yapılan değerlendirmeler sonrası rektörler KBÜ Demir Çelik Enstitüsü, KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi, KBÜ Araba Müzesi ile kampüs alanına ziyaretler gerçekleştirdi. - ÇANKIRI

Rektör Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı
Rektör Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı
Rektör Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Çiftçi, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı - Son Dakika


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