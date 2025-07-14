Rektör Çolak: "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye sahip çıkışının destanıdır"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, " 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıkışının destanıdır" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle günün anlam ve önemini belirten bir mesaj yayımladı. Rektör Çolak'ın yayımlamış olduğu mesajda, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü hainler milli iradeyi hiçe sayarak demokrasimizi yıkmak için darbe girişiminde bulunmuşlardır. Emperyalizmin kirli amaçları doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni; vatanına, milletine ve devletine bağlı asker ve polislerimize ait karargahları alçakça bombalayan hainler, darbeye karşı koyan sivil vatandaşlarımızı da şehit etmişlerdir. Ülkemizi karanlığa sürükleyerek yıllarca geriye götürebilecek bu hain girişim, demokrasisine ve özgürlüğüne yürekten bağlı milletimizin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilenen şanlı direnişle durdurulmuş ve Türk milletinin böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"Bize düşen, 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmamak"

15 Temmuz'da iradesini demokrasiden yana koyan aziz Türk milletinin birliğe kastetmeyi planlayan karanlık odaklara, bundan sonra da karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak bulunacağının mesajını açıkça verdiğini vurgulayan Rektör Çolak, mesajının devamında şu sözleri kullandı:

"Bugün bizlere düşen ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunların arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin zafer günü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, hain kalkışmaya karşı koyarken yaralanan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." - ESKİŞEHİR