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Rektör Karacoşkun, Kaymakam Açkay ile bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Karacoşkun, Kaymakam Açkay ile bir araya geldi

16.11.2021 14:34
Rektör Karacoşkun, Kaymakam Açkay ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça'yı makramanda ziyaret etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça'yı makramanda ziyaret etti.

2 Ekim tarihinde Musabeyli Kaymakamlığına atanan Eşref Akça'yı 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektör yardımcıları Prof.Dr.Halil Aldemir, Prof.Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Rektör danışmanı Prof.Dr.Abdurrahman Çetin ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Görüşmede, 7 Aralık Üniversitesi ile Musabeyli Kaymakamlığı arasında yapılacak işbirliği projelerinin ele alındığı öğrenildi. - KİLİS

Rektör Karacoşkun, Kaymakam Açkay ile bir araya geldi
Rektör Karacoşkun, Kaymakam Açkay ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Aralık, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Karacoşkun, Kaymakam Açkay ile bir araya geldi - Son Dakika


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