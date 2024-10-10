Rektör Keleş, akademik yılı açılış törenine katıldı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, yükseköğretim kurulu üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.
Törende Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'e akademisyenler ve öğrenciler eşlik etti. - ADIYAMAN
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