Rektör Şenocak, 'Kadınlar her türlü takdiri hak ediyor" - Son Dakika
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Rektör Şenocak, 'Kadınlar her türlü takdiri hak ediyor"

07.03.2022 12:29
Rektör Şenocak, 'Kadınlar her türlü takdiri hak ediyor"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, toplumsal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen kadınların her türlü takdiri hak ettiğini belirterek, "Kadına yönelik şiddetin sona erdiği daha güzel bir dünyaya kavuşmak dileğiyle tüm kadınlarımızın Dünya...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, toplumsal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen kadınların her türlü takdiri hak ettiğini belirterek, "Kadına yönelik şiddetin sona erdiği daha güzel bir dünyaya kavuşmak dileğiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

ESOGü Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Aile birliğinin en önemli unsuru, toplumsal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimize yön veren kadınlarımız her türlü takdiri hak etmektedirler. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve gelişiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde eğitimden bilime, ekonomiden siyasete her alanda başarı ile yerini alan Türk kadınının, toplum ve devlet yaşamımızda gittikçe daha fazla rol alması ve temsil edilmesi övünç kaynağımızdır. Bu bağlamda kadınlarımızın çalışma hayatına daha fazla katılması, eğitim imkanlarının artırılması, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve elbette kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi milletçe önceliğimiz olmalıdır. Sevgi, şefkat ve özverileriyle dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızın ellerinin her alana daha çok değdiği ve kadına yönelik şiddetin sona erdiği daha güzel bir dünyaya kavuşmak dileğiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Şenocak, 'Kadınlar her türlü takdiri hak ediyor' - Son Dakika


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