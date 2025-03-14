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Resul Kurt'tan İHA Ziyareti

Resul Kurt\'tan İHA Ziyareti

Milletvekili Resul Kurt, İHA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek basın ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

14.03.2025 17:28
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

İHA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelen Milletvekili Resul Kurt, basının öneminden bahsederek Adıyaman'daki yatırımlardan da bahsetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da depremin yaralarını sarmak ve Adıyaman'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışmalar içerisinde bulunduklarını dile getiren Milletvekili Resul Kurt, " Adıyaman'ımızın yeniden ayağa kalması ve daha yaşanılabilir bir kent olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek kalıcı deprem konutları, gerek kamu yatırımlarının devamlılığı için çalışmalar yapıyoruz. En kısa sürede Adıyaman'ımızı en güzel şekilde ayağa kaldıracağız. Bugün de basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Basın bizler için oldukça önem arz etmektedir. İHA'nın yapmış olduğu başarılı haberlerden dolayı emeği geçen herkese ise teşekkür ediyoruz" dedi.

İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Resul Kurt'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Resul Kurt'tan İHA Ziyareti - Son Dakika

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