Rize'de Kurbanlık İnek Kurtarıldı

11.05.2026 21:56
Rize'de dere yatağına yuvarlanan kurbanlık inek, vinçle saatler süren çalışmayla kurtarıldı.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'de dere yatağına yuvarlanan kurbanlık inek, saatler süren çalışma sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy Köyü'nde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, ahırdan kaçan 2 yaşındaki ve yaklaşık 250 bin lira değerindeki kurbanlık inek, bir yurttaşın ahıra girmesiyle ürktü. Bağlı bulunduğu zinciri koparan hayvan paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Çay bahçesine giren inek, eğimli arazide dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandı.

İneğin sahipleri uzun süre kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak arazinin sarp ve derin olması nedeniyle sonuç alınamayınca olay yerine vinç getirildi.

Bölgeye gelen vinç operatörü ve vatandaşlar, saatler süren zorlu çalışmanın ardından ineği halatlarla bağlayarak bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Kurtarma çalışmaları sırasında çevrede toplanan vatandaşlar da operasyonu merakla takip etti.

Olayda ineğin ciddi bir yara almadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

