Rize'de 55 yıldır matbaacılık yapan Tufan Kuleli mesleklerinde çırak yetişmediğini belirterek çırak bulamadığı için de işi bırakamadığını söyledi.
Rize'de yarım asırdan fazla matbaacılık işiyle uğraşan 67 yaşındaki Tufan Kuleli, meslekte çırak yetişmemesinden şikayetçi. Eskiden bir matbaada 10 kişi çalıştığını belirten Kuleli, bu sayının 1 kişiye düştüğünü ifade etti. Dijitalleşmenin matbaacılığın önünü kestiğini vurgulayan Kuleli, Anadolu'da matbaacılığın bitmek üzere olduğunu söyledi.
"55 sene aralıksız çalıştım"
55 yıldır matbaacılık yaptığını belirten Tufan Kuleli, "Ben bu mesleğe 1968 yılından itibaren devam ediyorum. 55 sene aralıksız çalıştım. Askerde de yine aynı işi yaptım. Bir arkadaşın vasıtasıyla başladık. Sonrasında yapıştık kaldık. Rize'de çok eleman yetiştirdik ama artık herkes önce parayı soruyor. Eskiden öyle değildi. Çocuğunu bırakır adam giderdi. Ne öyle adam kaldı ne de öyle çırak kaldı. Şimdi herkes paranın peşinde. Biz de gittikten sonra kim kalacak ? Önceden fatura basıyordun. Artık dijital ortamda fatura kesiliyor. Bir matbaacı fatura basarak alacağı 2 bin liradan burayı açık tutmaz" ifadelerini kullandı.
"Çırak olsa bir gün durmam"
Çırak bulsa artık çalışmayacağını ifade eden Kuleli, "Sayısını hatırlamıyorum ama 50'nin üzerinde eleman yetiştirdim. Yetişenlerde başka işlerde çalıştı. Çekildiler bu işlerden. Şu an çalışan yok. Eskiden bir matbaada çalışıyorduk 10 kişi. Şu an da ben yalnız çalışıyorum. Küçük şehirlerde bu iş bitti. Daha çok büyükşehirler devam ediyor. Emekli olalı 32 yıl oldu. Her şeyimi bu işle karşıladım. Bu mesleği bırakmayı düşünmedim. Çırak olsa bir gün durmam. Son 3 yıl isteyerek yapmıyorum. İş olsa zevkli oluyor da insanın gücü kalmıyor" şeklinde konuştu. - RİZE
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Son Dakika › Yerel › Rize'de Matbaacılık Mesleği Tehlikede: Çırak Yetişmiyor - Son Dakika
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