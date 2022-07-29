Rize'de 19 emniyet mensubu terfi aldı

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Şehit Altuğ Verdi Sosyal Tesislerinde düzenlenen terfi töreninde Rize İl Emniyet Müdürlüğü görev yapan 19 personelin bir üst rütbeye terfi etmesinden dolayı Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından rütbeleri takıldı. Emniyet mensuplarından iki personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, bir personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, bir personel Başkomiser rütbesine ve 15 personel Komiser rütbesine terfi etti.

Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik ederek yeni rütbeleriyle yapacakları görevlerinde başarılar diledi. - RİZE