Rus gazeteci Muratov, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı - Son Dakika
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Rus gazeteci Muratov, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı

01.06.2022 21:35
Rus gazeteci Muratov, Nobel ödülünü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı

Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Rus gazeteci Dmitriy Muratov kazandığı ödülü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı.

Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Rus gazeteci Dmitriy Muratov kazandığı ödülü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı.

Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Rus gazeteci Dmitriy Muratov, ödülünü açık artırmaya çıkardığını duyurdu. Muratov'un sahibi olduğu Novaya Gazeta'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukraynalı çocuklara yardım etmek için verebilecek en önemli şeyin feda edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Nobel altın madalyasını açık arttırmaya çıkarmaya karar verdik. 1 Haziran'da Rusya ve Ukrayna'da çocuk bayramı kutlanmaya devam edilirken, müzayede evi tarafından desteklenen müzayede ile ödülünün açık arttırması başlıyor. Müzayede 20 Haziran'da kutlanan 'Dünya Mülteciler Günü'nde New York'taki Times Meydanı'nda canlı müzayede ile son bulacak. Elde edilen gelir UNICEF fonuna aktarılacak" denildi.

Gazete yayınını durdurmuştu

Muratov, 2021 yılının Nobel Barış Ödülü'nü alırken Kremlin karşıtı yayınlarına ve söylemlerine devam etti. Geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e soru yönelten ve röportajını gazetesinden yayınlayan Muratov, hakkında ve gazetesine karşı soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma sonrası gazetenin yayınlarını Ukrayna'ya süren askeri operasyonların sona ereceği güne kadar durdurduğunu açıklayan Muratov, son olarak bir tren seyahatinde kırmızı boya ile saldırıya uğramıştı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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