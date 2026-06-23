Rus Tu-160 Uçağı Norveç Sınırında Test Uçuşu Yaptı

Rus stratejik Tu-160 bombardıman uçağı, NATO ülkesi Norveç sınırındaki Barents Denizi üzerinde 16 saatlik test uçuşu gerçekleştirdi.

Rusya'ya ait stratejik Tu-160 bombardıman uçağı, Norveç sınırlarında tehlikeli bir test uçuşu gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus stratejik bombardıman uçağının Norveç sınırındaki Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız bölgede havada yakıt ikmali de dahil 16 saatlik test uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi. Test uçuşunun rutin bir uçuş olduğu kaydedilen açıklamada, bombardıman uçağına Rus MiG-31 savaş uçuklarının ve bazı noktalarda da yabancı uçakların eşlik ettiği aktarıldı. Rus stratejik bombardıman uçağına eşlik eden yabancı uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. - MOSKOVA