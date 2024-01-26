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Rusya'da düşen Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu - Son Dakika
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Rusya'da düşen Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ukraynalı esir askerleri taşıyan İl-76 tipi askeri nakliye uçağının kara kutuları bulundu. Uçağın kara kutularının her ikisi de iyi durumda ve soruşturma için yetkililere teslim edildi.

Rusya\'da düşen Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu
26.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:52
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Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ukraynalı esir askerleri taşıyan İl-76 tipi askeri nakliye uçağının kara kutuları bulundu.

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan İl-76 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 65'i Ukraynalı asker toplam 74 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın kara kutularının bulunduğu açıklandı. Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, kara kutuların her ikisinin de iyi durumda olduğu ve soruşturma için yetkililere teslim edildiği aktarıldı. Kaza yerinde bulunan kara kutuların bugün Savunma Bakanlığı'na ait laboratuvarlara teslim edileceği kaydedildi.

Zelenskiy'den Rusya'ya suçlama

Olaya ilişkin Rusya Ukrayna'yı suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya'yı suçlamıştı. Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukraynalı esirlerin hayatı ile oynadığını söylemişti. Uçağın düşürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulunan Zelenskiy, "Tüm açık gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor. Uçağın düşürülmesinin bizim kontrolümüz dışındaki Rus topraklarında gerçekleştiği göz önüne alındığında mümkün olduğunca çok şey yapmalıyız" demişti.

Ne olmuşu?

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ilyushin-76 askeri nakliye uçağındaki 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere toplam 74 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ilyushin-76 tipi askeri nakliye uçağının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaksavar füze sistemiyle düşürüldüğünü belirterek, olayı "terör eylemi" şeklinde nitelendirmişti. Olayın ardından Rusya, olaya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın Ukrayna tarafından füzeyle vurulduğunu iddia etmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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