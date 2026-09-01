Rusya'da saldırıya uğrayan 225 metrelik dökme yük gemisi Anna-S, İstanbul Boğazı'ndan 7 römorkör eşliğinde geçti
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Liberya bayraklı 'Anna-S' isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. 225 metre uzunluğundaki gemiye geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 7 kurtarma römorkörü eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren geçiş boyunca İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Libeyra Bayraklı 'Anna-S' isimli dökme yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Libeyra bayraklı "Anna-S" isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Saldırının ardından seyrine devam eden 225 metre uzunluğunda ve 32,3 metre genişliğinde olan dökme yük gemisinin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 7 kurtarma römorkörleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren geçiş esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatıldı.
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